Пожар на площади 400 квадратов тушили утром в Кемерове
Горел гаражный бокс
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В Кемерове утром 27 июля произошел крупный пожар. С огнем боролись 28 сотрудников МЧС.
Пожар произошел на улице Боброва. Горел гаражный бокс.
- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши бокса шел дым. В результате пожара обгорела обрешетка крыши на площади 400 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По данным ведомства, предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
- Привлекались 28 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU