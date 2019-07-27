2019-07-27T07:25:43+03:00
Происшествия

Пожар на площади 400 квадратов тушили утром в Кемерове

Горел гаражный бокс
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове утром 27 июля произошел крупный пожар. С огнем боролись 28 сотрудников МЧС.

Пожар произошел на улице Боброва. Горел гаражный бокс.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши бокса шел дым. В результате пожара обгорела обрешетка крыши на площади 400 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

- Привлекались 28 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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