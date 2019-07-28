2019-07-28T06:23:38+03:00
Происшествия

После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове

Инцидент произошел в Кировском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове. ФОТО: архив КП.После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове. ФОТО: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Конфликт между пассажиром такси и водителем автомобиля закончился выстрелом. Выяснять отношения при помощи оружия решил пассажир.

Чрезвычайное происшествие случилось днем 27 июля в Кировском районе Кемерова. Водитель одного из кемеровских такси выполнял заказ, когда между ним и пассажиром произошел конфликт. Когда словесные аргументы закончились, пассажир решил припугнуть работника таксомоторной компании. Мужчина достал сигнальный пистолет и выстрелил в воздух.

- Пострадавших в результате данного инцидента нет, имущество не повреждено, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

На место по сигналу прибыли сотрудники полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24