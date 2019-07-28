СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-28T06:23:38+03:00

После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове. ФОТО: архив КП. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Конфликт между пассажиром такси и водителем автомобиля закончился выстрелом. Выяснять отношения при помощи оружия решил пассажир.

Чрезвычайное происшествие случилось днем 27 июля в Кировском районе Кемерова. Водитель одного из кемеровских такси выполнял заказ, когда между ним и пассажиром произошел конфликт. Когда словесные аргументы закончились, пассажир решил припугнуть работника таксомоторной компании. Мужчина достал сигнальный пистолет и выстрелил в воздух.

- Пострадавших в результате данного инцидента нет, имущество не повреждено, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

На место по сигналу прибыли сотрудники полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU