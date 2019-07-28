После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове
Конфликт между пассажиром такси и водителем автомобиля закончился выстрелом. Выяснять отношения при помощи оружия решил пассажир.
Чрезвычайное происшествие случилось днем 27 июля в Кировском районе Кемерова. Водитель одного из кемеровских такси выполнял заказ, когда между ним и пассажиром произошел конфликт. Когда словесные аргументы закончились, пассажир решил припугнуть работника таксомоторной компании. Мужчина достал сигнальный пистолет и выстрелил в воздух.
- Пострадавших в результате данного инцидента нет, имущество не повреждено, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
На место по сигналу прибыли сотрудники полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU