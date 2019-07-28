2019-07-28T09:29:48+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Водитель одного из автомобилей скончался на месте ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово".На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово".
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Минувшей ночью, около полуночи, на автотрассе «Кемерово - Промышленная» случилось смертельное ДТП. Водитель одного из автомобилей скончался на месте.

На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Подробности дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях сообщили очевидцы. Они же разместили видео с места ДТП. На кадрах видно, что один из автомобилей находится на обочине, он сильно поврежден. Второй автомобиль от удара выбросило в кювет. На месте ДТП работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

- Со стороны Кемерово в сторону Промышленного двигался автомобиль Daewoo Nexia, а со стороны Мамаевки в сторону Ягуново - автомобиль Honda Accord, - пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте». - Водитель Honda Accord не убедился в безопасности проезда перекрестка и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. Водитель в Nexia погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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