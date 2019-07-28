2019-07-28T12:52:20+03:00
Общество

Ночью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельник

Синоптики обещают жару до +31 градуса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ночью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельникНочью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельникФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новая рабочая неделя начнется с ясной погоды и жары под +30 градусов. такой прогноз дали синоптики для Кузбасса.

Ночь в Кемеровской области ожидается прохладной и дождливой. Несмотря на то, что в большинстве территорий будет +11…+16 градусов, местами столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов. Пройдут дожди, прогремят грозы, а утром местами возможны туманы и дымки.

В Кемерове ночью ожидается +12…+14 градусов, переменная облачность, без осадков.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +26…+31 градусов. Синоптики обещают переменную облачность на территории области, однако вероятность осадков очень мала. В Кемерове столбики термометров поднимутся до +27…+29, осадков также не ожидается.

Юго-восточный ветер будет слабым, однако его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечане в честь праздника посолили воду в фонтане
Трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе
Пожар в кузбасском магазине попал на видео
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП
Герои разогнали тучи: после рок-фестиваля в Кемерове выглянуло солнце
Новокузнечанин ограбил сразу двух своих соседей
После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове
На фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек
Немецкая рок-группа Accept выступила в Кемерове
Within Temptation на рок-концерте в Кемерове: прямая трансляция
Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе
Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция
Когда развеется смог над Кузбассом
Шведская хеви-метал группа HammerFall выступает в Кемерове: прямая трансляция
Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция
Кузбассовцы останутся без телевидения
В Кузбассе погибли женщина и ее 7-летняя дочь: фото с места аварии
На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки