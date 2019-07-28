Ночью грозы, днем солнце: прогноз погоды в Кузбассе на понедельник

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-28T12:52:20+03:00

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Новая рабочая неделя начнется с ясной погоды и жары под +30 градусов. такой прогноз дали синоптики для Кузбасса.

Ночь в Кемеровской области ожидается прохладной и дождливой. Несмотря на то, что в большинстве территорий будет +11…+16 градусов, местами столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов. Пройдут дожди, прогремят грозы, а утром местами возможны туманы и дымки.

В Кемерове ночью ожидается +12…+14 градусов, переменная облачность, без осадков.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +26…+31 градусов. Синоптики обещают переменную облачность на территории области, однако вероятность осадков очень мала. В Кемерове столбики термометров поднимутся до +27…+29, осадков также не ожидается.

Юго-восточный ветер будет слабым, однако его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU