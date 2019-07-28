Трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают трехлетнего ребенка, который 28 июля в Яшкинском районе вместе с семьей пошел в лес за грибами. Поиск ведут волонтеры и сотрудники полиции.
28 июля около 13:00 в отдел полиции по Яшкинскому району поступил сигнал о пропавшем без вести 3-летнем ребенке. Уже известно, что житель села Власково вместе с тремя детьми отправился в лес за грибами. Самый младший из грибников заблудился и потерялся. В настоящее время сотрудник полиции, родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают ребенка в лесном массиве Яшкинского района.
Приметы пропавшего: рост около 95 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые.
Был одет: голубая вязаная кофта, коричневые штаны, футболка, синие резиновые сапоги.
Если вы увидели ребенка, пропавшего в лесу, сообщите об этом по телефонам 8-(384-5)-52-50-33 или 02, с мобильного – 102.
ИСТОЧНИК KP.RU