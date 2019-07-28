2019-07-28T13:43:29+03:00
Происшествия

Трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе

Поиски ребенка ведут волонтеры и сотрудники полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Трехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе. Фото: архив КПТрехлетний ребенок ушел за грибами в лес и потерялся в Кузбассе. Фото: архив КПФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе разыскивают трехлетнего ребенка, который 28 июля в Яшкинском районе вместе с семьей пошел в лес за грибами. Поиск ведут волонтеры и сотрудники полиции.

28 июля около 13:00 в отдел полиции по Яшкинскому району поступил сигнал о пропавшем без вести 3-летнем ребенке. Уже известно, что житель села Власково вместе с тремя детьми отправился в лес за грибами. Самый младший из грибников заблудился и потерялся. В настоящее время сотрудник полиции, родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают ребенка в лесном массиве Яшкинского района.

Приметы пропавшего: рост около 95 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые.

Был одет: голубая вязаная кофта, коричневые штаны, футболка, синие резиновые сапоги.

Если вы увидели ребенка, пропавшего в лесу, сообщите об этом по телефонам 8-(384-5)-52-50-33 или 02, с мобильного – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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