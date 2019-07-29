За выходные в Кемерове отремонтировали три улицы
В выходные дни специалисты дорожно-коммунальной службы приводили в порядок дороги Кемерова. Всего за сутки благодаря использованию специальной технологии в областном центре отремонтированы три улицы.
Для того, чтобы восстановить дорожное полотно, специалисты использовали технологи. «дюра-петчер». По этой технологии неровности и трещины асфальтового покрытия сначала очищаются направленной струей воздуха, а потом на это место наносится эмульсионно-минеральная смесь. Именно эта смесь и выравнивает поверхность дороги.
Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерова, по этой технологии выровнено дорожное полотно на Клубном переулке, перекрестке улицы Ворошилова и проспекта Химиков, улице Станционной. Площадь восстановленных участков дорог составила более 320 квадратных метров.
- Всего с начала сезона рабочие ямочный ремонт на 22 тысячи квадратных метров, санировали битумом почти 90 000 метров дефектов городских автодорог, - отметили в пресс-службе города.
ИСТОЧНИК KP.RU