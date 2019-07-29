2019-07-29T08:01:49+03:00
Общество

За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд

Мужчина собирался использовать мак совсем не в кулинарных целях
Екатерина РОМАНОВА
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За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд.За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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40-летний кузбассовец выращивал в своем огороде мак. Из-за этого он теперь пойдет под суд.

Житель села Каракан вместо привычных для огорода растений выращивал мак. Причем это были не декоративные растения, а их плода мужчина собирался использовать далеко не в кулинарных целях. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили на участке 40-летнего мужчины 501 растение наркотикосодержащего мака общей массой 675 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Прокурор Беловского района согласился с законностью возбуждения уголовного дела. К слову, мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, - об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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