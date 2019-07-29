Кузбассовец выбросил собаку из окна девятого этажа

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-29T13:07:53+03:00

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Чрезвычайное происшествие случилось в Междуреченске. Здесь один из жителей многоэтажного дома выместил зло на собаке и выбросил ее в окно. Все это происходило на глазах у детей.

Жители одной из многоэтажек на проспекте Шахтеров в один из дней стали свидетелями жестокого поступка, совершенного их соседом. Во дворе дома гуляли дети и взрослые, когда послышался непонятный шум. Сначала - шелест листьев, потом - громкий стук. Один из очевидцев решил посмотреть, что же это упало. Сначала он решил, что это сумка, но оказалось, что с девятого этажа выбросили собаку. Такса была еще живой, когда соседи подбежали к ней, однако вскоре она умерла. В это время из окна выглянул и владелец животного. Видимо, чтобы посмотреть, куда упал питомец, об этом сообщает телевидение «Квант».

Соседи уверяют: мужчина бывает агрессивным, а незадолго до того, как произошло ЧП, был слышен лай и визг собаки. Опасаясь, что он в будущем может совершить еще более жестокий поступок, очевидцы вызвали полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. Хозяину таксы грозит уголовное наказание: штраф в размере от 80 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU