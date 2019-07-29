2019-07-29T13:54:06+03:00
Общество

Две кемеровчанки торговали собой в интернете

Обеих девушек оштрафовали
Екатерина РОМАНОВА
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Две кемеровчанки торговали собой в интернетеДве кемеровчанки торговали собой в интернетеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове сотрудники полиции задержали проституток, которые рекламировали свои услуги в интернете. Самих девушек оштрафовали, а судьбу сайта будет решать Роскомнадзор.

Роскомнадзор.

Во время мониторинга сотрудники полиции выявили сайт с запрещенным контентом. На нем находились анкеты женщин, которые оказывали интимные услуги за деньги. Среди прочих анкет стражи порядка обратили внимание на данные двух девушек. Обе – жительницы Кузбасса, обеим – по 18 лет. Сотрудники полиции провели проверку и задержали обеих жриц любви.

В отношении задержанных составили протоколы за занятие проституцией. Девушкам придется оплатить штрафы в размере до двух тысяч рублей.

- Информация о деятельности сайта направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для его блокировки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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