Две кемеровчанки торговали собой в интернете
В Кемерове сотрудники полиции задержали проституток, которые рекламировали свои услуги в интернете. Самих девушек оштрафовали, а судьбу сайта будет решать Роскомнадзор.
Роскомнадзор.
Во время мониторинга сотрудники полиции выявили сайт с запрещенным контентом. На нем находились анкеты женщин, которые оказывали интимные услуги за деньги. Среди прочих анкет стражи порядка обратили внимание на данные двух девушек. Обе – жительницы Кузбасса, обеим – по 18 лет. Сотрудники полиции провели проверку и задержали обеих жриц любви.
В отношении задержанных составили протоколы за занятие проституцией. Девушкам придется оплатить штрафы в размере до двух тысяч рублей.
- Информация о деятельности сайта направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для его блокировки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU