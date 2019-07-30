2019-07-30T06:19:13+03:00
Общество

Популярная российская актриса приехала в Кузбасс искать йети

Лукерья Иляшенко совершила погружение с аквалангом и ушла в тайгу
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Популярная российская актриса приехала в Кузбасс искать йети. ФОТО: Instagram, Лукерья Иляшенко.Популярная российская актриса приехала в Кузбасс искать йети. ФОТО: Instagram, Лукерья Иляшенко.
Изменить размер текста:

Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Измены», фильмов «Про любовь. Только для взрослых» и «Танцы насмерть» Лукерья Иляшенко приехала в Кузбасс искать йети.

"Работа, отношения, пробки, друзья, родители, жизнь в мегаполисе. Все это такая суета сует, такой тлен. То ли дело отправиться на поиски йети? Один раз живем! Отгадай, где на бескрайних просторах нашей необъятной страны щуплый представитель московской богемы собирается шпионить за снежным человеком?" - задала шутливый вопрос девушка своим подписчикам в Instagram. Вариантов мест поиска было много - от Сочи до Кавказа, но все же многие предположили, что девушка отправится в Кузбасс или на Алтай. А позже и сама актриса подтвердила: свое путешествие она начинает с Новокузнецка.

Актриса уже несколько дней находится в Кузбассе. Встретила ли она йети, пока не известно, зато звезда сериалов сообщила, что выиграла гонку на картинге, совершила погружение с аквалангом в одно из озер (бывший карьер) Темиртау и отправилась в пеший поход в тайгу.

- Сибирь людей не щадит. Была девочка, как девочка, фея-фиалка, а вернусь Халком, - пообещала своим подписчикам Лукерья Иляшенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
500 тысяч рублей выплатят двум детям из Новокузнецка за смерть их матери
35 человек спасены из горящего дома в Кузбассе
Королевских кровей: в Кемерове выступила мировая знаменитость
Каблуком по капоту: жительница Ленинска-Кузнецкого отомстила всем мужчинам сразу
Неизвестные расстреляли трамвай в Кировском районе Кемерова
У 168 кузбассовцев после укусов клещей обнаружили опасные болезни
17-летний новокузнечанин погиб во время отдыха с друзьями
Трое подростков сначала отремонтировали, а потом ограбили магазин в Кузбассе
Две кемеровчанки торговали собой в интернете
Тонны лимонада и тысячи бургеров: сколько съели кузбассовцы на фестивале «Герои мирового рока»
В Новокузнецке закончились эксперименты с транспортными картами
Кузбассовец выбросил собаку из окна девятого этажа
Из-за отмечавшей День ВМФ компании кузбасское село осталось без электричества
Назначен начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
В областном департаменте транспорта и связи назначен новый руководитель
За выращивание мака кузбассовец пойдет под суд
В Кемерове рисуют граффити-портрет советского генерала
Кемеровчанка решила проучить подругу и забила ее до смерти
За выходные в Кемерове отремонтировали три улицы
Хулиган расстрелял кота в кузбасском городе
В центре Кемерова произошел масштабный пожар
Хоккеиста новокузнецкого «Металлурга» не пустили в Европу
В Кузбассе прекратили поиски пропавшего в лесу 3-летнего ребенка
26 кузбассовцев не смогли передать посылки своим родственникам