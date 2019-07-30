Популярная российская актриса приехала в Кузбасс искать йети

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-30T06:19:13+03:00

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Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Измены», фильмов «Про любовь. Только для взрослых» и «Танцы насмерть» Лукерья Иляшенко приехала в Кузбасс искать йети.

"Работа, отношения, пробки, друзья, родители, жизнь в мегаполисе. Все это такая суета сует, такой тлен. То ли дело отправиться на поиски йети? Один раз живем! Отгадай, где на бескрайних просторах нашей необъятной страны щуплый представитель московской богемы собирается шпионить за снежным человеком?" - задала шутливый вопрос девушка своим подписчикам в Instagram. Вариантов мест поиска было много - от Сочи до Кавказа, но все же многие предположили, что девушка отправится в Кузбасс или на Алтай. А позже и сама актриса подтвердила: свое путешествие она начинает с Новокузнецка.

Актриса уже несколько дней находится в Кузбассе. Встретила ли она йети, пока не известно, зато звезда сериалов сообщила, что выиграла гонку на картинге, совершила погружение с аквалангом в одно из озер (бывший карьер) Темиртау и отправилась в пеший поход в тайгу.

- Сибирь людей не щадит. Была девочка, как девочка, фея-фиалка, а вернусь Халком, - пообещала своим подписчикам Лукерья Иляшенко.

ИСТОЧНИК KP.RU