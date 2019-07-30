СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-30T11:38:55+03:00

В Кузбассе разыскивают кареглазую женщину в полосатой блузке. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести 34-летнюю Елену Белогуб. О ее судьбе ничего не известно с 25 июля.

С 25 июля 2019 года разыскивают жительницу Анжеро-Судженского городского округа Елену Белогуб 04.04.1985 года рождения. В этот день женщина ушла из дома, и с тех пор от нее не поступало никаких вестей, а ее местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие.

В день исчезновения была одета в блузку в черно-серую полоску, черные лосины, на ногах – балетки.

С собой у Елены Белогуб была коричневая сумка из кожзаменителя.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемой, сообщить об этом.

Сделать это можно по телефонам в Анжеро-Судженске. 8-(38453)-6-45-45 или «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU