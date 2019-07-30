В Кузбассе разыскивают кареглазую женщину в полосатой блузке
Сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести 34-летнюю Елену Белогуб. О ее судьбе ничего не известно с 25 июля.
С 25 июля 2019 года разыскивают жительницу Анжеро-Судженского городского округа Елену Белогуб 04.04.1985 года рождения. В этот день женщина ушла из дома, и с тех пор от нее не поступало никаких вестей, а ее местонахождение до сих пор не установлено.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие.
В день исчезновения была одета в блузку в черно-серую полоску, черные лосины, на ногах – балетки.
С собой у Елены Белогуб была коричневая сумка из кожзаменителя.
Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемой, сообщить об этом.
Сделать это можно по телефонам в Анжеро-Судженске. 8-(38453)-6-45-45 или «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU