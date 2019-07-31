СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-31T07:02:23+03:00

Более 60 тысяч кузбассовцев не могут выехать за границу Фото: Евгения ГУСЕВА

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Более 60 тысяч кузбассовцев не могут выехать за границу, в том числе во время летнего отпуска. Судебные приставы ограничили их выезд за пределы области из-за долгов.

По данным УФССП по Кемеровской области, за первого полугодие 2019 года против 64 665 жителей региона вынесено постановление о запрете выезда за пределы страны - это 2,4 процента населения области. При этом почти треть граждан (22 780 человек) являются должниками по алиментам.

- Общая сумма задолженности по разным категориям исполнительных производств, в рамках которых вынесены ограничения, составляет свыше 15 миллиардов рублей, - рассказали в ведомстве. - Из них окончены 3242 исполнительных производства, взысканная сумма (включая частично взысканную сумму) составляет более 2,6 миллиарда рублей.

Кузбасские приставы советуют гражданам позаботиться о своей поездке заранее, узнав об имеющейся задолженности и своевременно погасив ее.

ИСТОЧНИК KP.RU