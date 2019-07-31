СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-31T09:28:48+03:00

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В Кузбассе произошло пять землетрясений. Целую серию подземных толчков станции зафиксировали в среду.

Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН 31 июля зафиксировал в Кемеровской области сразу несколько подземных толчков, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Последний толчок магнитудой 3,3 произошел в 11.00 в 40 километрах к северо-северо-западу от Таштагола. Его интенсивность пока не указывается.

Ранее более сильный подземный толчок был зафиксирован в 6.07 утра и имел координаты 53.07 градуса северной широты и 87.70 градуса восточной долготы. Он находился в 37 километрах к северу от Таштагола. Интенсивность сотрясений в эпиценитре по шкале MSK-64 составила 4,3 балла.

Кроме того, в 4.05, 5.30 и 6.02 в этом же районе зафиксированы толчки магнитудой от 2,5 до 2,9.

В Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН отмечают, что сейсмичность носит техногенный характер и связана с проведением горных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU