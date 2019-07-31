Грабитель с протезом и на костылях напал на дачницу в Кемерове
Грабитель с протезом и на костылях напал на дачницу в Кемерове. Мужчина угрожал ей ножом.
В областном центре предстанет перед судом 30-летний местный житель, который решил ограбить женщину. Как выяснило следствие, в июне злоумышленник на остановке общественного транспорта заметил женщину. Она вышла из автобуса и направилась через лесополосу в сторону дачного поселка. Мужчина стал преследовать свою жертву при том, что имел протез ноги и передвигался на костылях. Вскоре женщина заметила злоумышленника и попыталась убежать, однако споткнулась и упала на землю. Подбежавший мужчина достал нож и под угрозой воткнуть его женщине в сердце потребовал отдать ценные вещи.
-Дачница оказала нападавшему сопротивление и, держась рукой за лезвие, попыталась отнять нож. После этого обвиняемый ударил им кемеровчанку в плечо, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе дальнейшей борьбы с нападавшим женщине удалось вырваться и убежать. В ближайшем магазине она вызвала полицию и скорую помощь.
Налетчика удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за кражу. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU