СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-31T11:09:20+03:00

Грабитель с протезом и на костылях напал на дачницу в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Грабитель с протезом и на костылях напал на дачницу в Кемерове. Мужчина угрожал ей ножом.

В областном центре предстанет перед судом 30-летний местный житель, который решил ограбить женщину. Как выяснило следствие, в июне злоумышленник на остановке общественного транспорта заметил женщину. Она вышла из автобуса и направилась через лесополосу в сторону дачного поселка. Мужчина стал преследовать свою жертву при том, что имел протез ноги и передвигался на костылях. Вскоре женщина заметила злоумышленника и попыталась убежать, однако споткнулась и упала на землю. Подбежавший мужчина достал нож и под угрозой воткнуть его женщине в сердце потребовал отдать ценные вещи.

-Дачница оказала нападавшему сопротивление и, держась рукой за лезвие, попыталась отнять нож. После этого обвиняемый ударил им кемеровчанку в плечо, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе дальнейшей борьбы с нападавшим женщине удалось вырваться и убежать. В ближайшем магазине она вызвала полицию и скорую помощь.

Налетчика удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за кражу. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU