СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-31T13:05:32+03:00

Спасатели из Кузбасса отправились тушить лесные пожары в Красноярский край. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Сотрудники ГУ МЧС России по Кемеровской области отправились в Красноярский край, чтобы помочь своим коллегам бороться с лесными пожарами. Наши земляки помогут защитить населенные пункты от огня.

Несколько подразделений пожарной охраны Кемеровской области отправились в Красноярский край. 50 человек и восемь единиц различной техники помогут в ликвидации возгораний. На вооружении специалистов – специализированная и высокопроходимая техника, необходимое оборудование для ведения аварийно-спасательных и других работ.

- Кроме Кузбасса на помощь также выдвинулись специалисты МЧС России из республики Хакасия, другие регионы Сибири приведены в готовность, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU