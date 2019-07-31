Главврач кузбасской больницы стал почетным гражданином области

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-31T17:24:59+03:00

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Главный врач кузбасской больницы стал почетным гражданином области. Это звание ему присвоили на 16-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.

Почетное звание присвоили руководителю Кемеровской областной больницы имени Беляева, доктору медицинских наук Михаилу Ликстанову. Как сообщили в администрации области, он прошел трудовой путь от санитара, фельдшера станции скорой помощи до директора крупного лечебного учреждения. В качестве руководителя учреждения его стаж составляет почти 36 лет.

За годы работы Михаил Ликстанов выпустил 80 печатных работ и является соавтором учебного пособия для ВУЗов «Организация маркетинговых исследований деятельности больницы». За высокие достижения не раз поощрялся областными и ведомственными наградами, имеет Орден «Авиценна» - награду Общественного Признания заслуг и достижений в сфере науки, медицины и здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU