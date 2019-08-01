СЕГОДНЯ 04:04 2019-08-01T04:04:22+03:00

Мертвецки пьяный мужчина катал по городу с двух малолетних детей в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мертвецки пьяный мужчина катал по городу двух малолетних детей в Кузбассе. Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав.

О том, что по Гурьевску в агрессивной манере ездит ВАЗ-2110, полицейским рассказал местный житель. После обращения на место незамедлительно выехал экипаж ГИБДД. После задержания водителя выяснилось, что он был сильно пьян. Более того, нарушитель не смог ни самостоятельно выбраться из салона машины, ни передвигаться в дальнейшем с помощью полицейских.

Помимо нетрезвого горожанина в салоне «десятки» находилась женщина.

- Жительница Гурьевска сама была пьяна и перевозила двух малолетних детей, - сообщили подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Она не смогла пояснить, зачем села с сыновьями в машину к нетрезвому водителю.

В отношении мужчины автоинспекторы составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Женщине тоже придется заплатить штраф 500 рулей за неисполнение родительских обязанностей. Также ее поставили на учет в подразделении ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU