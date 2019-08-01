2019-08-01T05:34:48+03:00
Общество

Четверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровье

Все четверо отказывались проходить лечение от туберкулеза
Екатерина РОМАНОВА
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Четверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровьеЧетверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровьеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Четверо жителей Гурьевского района отказывались проходить лечение. И лишь решение суда заставило их лечь в больницу. К слову, у всех четверых - открытая форма туберкулеза, опасная для окружающих.

Нежелание сразу четверых жителей Гурьевского района проходить лечение привело их в суд. Межрайонная прокуратура в ходе проверки охраны здоровья населения установила, что все они больны открытой формой туберкулеза, однако не только не получают лечения, но и старательно избегают визитов к врачам. Чтобы обезопасить окружающих от опасного заболевания, прокурор направил в суд административные исковые заявления о госпитализации граждан принудительно.

- Суд согласился с требованиями прокурора и удовлетворил исковые заявления, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время трое больных госпитализированы для прохождения лечения. Один иск находится на исполнении в службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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