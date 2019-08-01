2019-08-01T06:48:05+03:00
Общество

Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»

Это связано с подтоплением отдельных участков
Ирина АВТУШКО
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Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь». Это связано с подтоплением отдельных участков дороги.

Госавтоинспекция Кемеровской области рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассе НовосибирскКемеровоКрасноярскИркутск.

-Ограничение в движении будет сохраняться до полного разрешения

ситуации в Иркутской области, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. - В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует не использовать данную дорогу для движения в этом направлении.

Водителям большегрузов предлагается воспользоваться местами для длительной и безопасной стоянки в Кузбассе, чтобы избежать заторов на территории Красноярского края и Иркутской области.

Информацию о подтоплении подтвердили в Главном управлении МЧС по кемеровской области. по данным ведомства, ограничение было введено 30 июня. Это связано с выходом воды реки Ия на проезжую часть в границах Тулуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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