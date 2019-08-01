2019-08-01T07:52:06+03:00
Общество

На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине

Женщина совершила кражу под камерами среди белого дня
Екатерина РОМАНОВА
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На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине. ФОТО: кадр видео city-nНа глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине. ФОТО: кадр видео city-n
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В одном из новокузнецких магазинов дерзкая покупательница совершила преступление. На глазах у других покупателей, прямо под камерами наблюдения женщина похитила подставку из микроволновки.

На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине.Видео: city-n

Нелицеприятный поступок запечатлели камеры наблюдения в одном из сетевых магазинов, расположенных в Доме быта. Беспристрастная камера зафиксировала, как женщина подходит к столику с СВЧ-печью, ставит рядом сумку. Прикрывая происходящее своим телом и полиэтиленовым пакетом, женщина вытаскивает из микроволновки стеклянную подставку, прячет ее в сумку и уходит из магазина.

- Днем женщина украла тарелку из микроволновой печи, которая стояла для разогрева обедов покупателей. Момент похищения запечатлела система видеонаблюдения, - цитирует комментарий автора видео city-n. - Огромная просьба к данной особе: принесите тарелку обратно! Раз уж свою разбила, то от этого не должны страдать люди! Думаете только о себе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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