СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-01T07:52:06+03:00

На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине. ФОТО: кадр видео city-n

Изменить размер текста: A A

В одном из новокузнецких магазинов дерзкая покупательница совершила преступление. На глазах у других покупателей, прямо под камерами наблюдения женщина похитила подставку из микроволновки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723406" frameborder="0"></iframe> На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине.Видео: city-n

Нелицеприятный поступок запечатлели камеры наблюдения в одном из сетевых магазинов, расположенных в Доме быта. Беспристрастная камера зафиксировала, как женщина подходит к столику с СВЧ-печью, ставит рядом сумку. Прикрывая происходящее своим телом и полиэтиленовым пакетом, женщина вытаскивает из микроволновки стеклянную подставку, прячет ее в сумку и уходит из магазина.

- Днем женщина украла тарелку из микроволновой печи, которая стояла для разогрева обедов покупателей. Момент похищения запечатлела система видеонаблюдения, - цитирует комментарий автора видео city-n. - Огромная просьба к данной особе: принесите тарелку обратно! Раз уж свою разбила, то от этого не должны страдать люди! Думаете только о себе!

ИСТОЧНИК KP.RU