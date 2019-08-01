На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП
В Кузбассе мужчина погиб во время работ по замене опоры линии электропередачи. Травмы оказались настолько тяжелыми, что спасти жизнь мужчины не удалось.
Инцидент произошел вечером в районе села Красные орлы в Мариинском районе. 34-летний мужчина занимался работами по замене опоры линии электропередачи. В какой-то момент на мужчину упал один из элементов конструкции. Рабочего доставили в отделение реанимации городской клинической больницы.
- Врачи диагностировали у него перелом позвоночника, перелом нижней трети бедра и другие телесные повреждения, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. - Спасти жизнь мужчины медикам не удалось, он скончался.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU