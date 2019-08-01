2019-08-01T09:14:11+03:00
Происшествия

На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП

Спасти жизнь мужчины не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП. ФОТО: архив КП.На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП. ФОТО: архив КП.Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ
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В Кузбассе мужчина погиб во время работ по замене опоры линии электропередачи. Травмы оказались настолько тяжелыми, что спасти жизнь мужчины не удалось.

Инцидент произошел вечером в районе села Красные орлы в Мариинском районе. 34-летний мужчина занимался работами по замене опоры линии электропередачи. В какой-то момент на мужчину упал один из элементов конструкции. Рабочего доставили в отделение реанимации городской клинической больницы.

- Врачи диагностировали у него перелом позвоночника, перелом нижней трети бедра и другие телесные повреждения, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. - Спасти жизнь мужчины медикам не удалось, он скончался.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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