2019-08-01T19:42:54+03:00
Общество

В Кемерове ограничили стоянку транспорта

Временно нельзя будет оставлять автомобили на двух центральных улицах
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове ограничили стоянку транспорта. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.В Кемерове ограничили стоянку транспорта. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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В течение некоторого времени в Кемерове нельзя будет оставлять автомобили на двух кемеровских улицах.

Так, с 1 августа 20:00 до 2 августа 14:00будет действовать запретительная мера на нечетной стороне улицы Кирова, от улицы Николая Островского до проспекта Советского, а также на четной стороне улицы Весенней, на том же самом отрезке.

Автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки, которые будут установлены специально для информирования водителей личного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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