2019-08-02T06:19:42+03:00
Общество

Строительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году

Именно на ней будут проводиться игры чемпионата мира по волейболу
Екатерина РОМАНОВА
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Строительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году. ФОТО: vk.com, Сергей ЦивилевСтроительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев
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Уже в январе 2020 года в Кемерове начнется строительство многофункциональной арены. В 2022 году на этой площадке будет проходить чемпионат мира по волейболу.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Цивилев написал о том, когда начнется строительство многофункциональной арены. Губернатор отметил, что Международная федерация волейбола доверила Кузбассу проведение матчей чемпионата мира по этому виду спорта. Сергей Цивилев заметил, что теперь предстоит построить многофункциональную арену с вместимостью более 6 тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и единоборствам, но и всевозможные концерты. Кроме того, в здании многофункционального центра расположатся медико-восстановительный центр с бассейном, аэротруба и скалодром. Строительство начнется уже в январе 2020 года!

«Волейбольный «Кузбасс» доказал, что Кемерово - это одна из столиц российского волейбола, а теперь мы должны этот статус достойно подтвердить на мировом уровне!» - написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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