Кузбасс начал готовиться к чемпионату мира по волейболу-2022

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-02T13:00:54+03:00

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Кемерово в 2022 году станет одним из десяти городов, на площадках которых будет проводиться мужской чемпионат мира по волейболу. Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября.

До намеченной даты города-хозяева должны иметь в своем распоряжении спортивные объекты, которые соответствуют требованиям проведения международных соревнований, в том числе, вмещают большое количество зрителей.

2 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с юными волейболистами и фанатами волейбольного «Кузбасса» побывал на площадке строительства многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Именно здесь и планируется проводить игры чемпионата мира. Сергей Цивилев отметил, что действующий комплекс «Арена», где играет кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс», нормативам не отвечает, поэтому нужен новый спорткомплекс.

«Кузбасс-Арена» будет располагаться на Московской площади (вдоль Притомского проспекта). Согласно проекту, его трибуны смогут вместить 6000 зрителей. Кроме того, будут предусмотрены и мобильные трибуны-трансформеры – это дополнительно еще тысяча мест. К строительству комплекса приступят в январе 2020 года

.-Возможность проведения чемпионата мира открыла для нас новые перспективы для развития спорта в Кузбассе вообще. Мы планируем, что комплекс «Кузбасс – Арена» станет центром для 14 видов спорта. Например, там будет установлена аэродинамическая труба для проведения соревнований по парашютному спорту, - отметил Сергей Цивилев.

Помимо этого, в комплексе можно будет проводить соревнования по спортивной борьбе, самбо, дзюдо, боксу, различным видам боевых единоборств (каратэ, ушу и др.), танцевальному спорту, тяжелой атлетике, настольному теннису, скалолазанию, а также мини-футболу и баскетболу. Здесь же будет располагаться медико-восстановительный центр с бассейном, пресс-центр и трибуна для представителей СМИ, училище олимпийского резерва с общежитием на 150 мест. Объект будет готов принимать людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU