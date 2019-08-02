Лишилась ребенка, но не выплат: жительницу Кузбасса поймали на мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-02T13:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тисульского района незаконно получала выплаты как многодетная мать. Но долго обманывать государство ей не удалось. Из-за 33 тысяч рублей на нее завели два уголовных дела.

В марте 2018 года мать троих детей из Тисульского района оформила ежемесячную выплату как многодетной семье. А в июне 2018 года один из детей по решению суда стал жить с отцом. Женщина не стала сообщать об этом никуда и продолжила получать выплаты за троих детей – теперь уже незаконно. В общей сложности ей было выплачено 33 тысячи рублей.

После того, как была проведена проверка, прокурор Тисульского района возбудил два уголовных дела о мошенничестве при получении выплат. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в скором времени женщина предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU