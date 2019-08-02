РСХБ повышает качество жизни населения Новгородской области
Россельхозбанк в рамках стратегической задачи по развитию сельских территорий предоставил благотворительные средства на покупку 11 автомобилей Lada Largus для ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница Новгородской области», которое распределит их между 8 медицинскими учреждениями региона.
РСХБ как опорный банк АПК уделяет особое внимание поддержке населения сельских территорий. Понимая важность повышения качества и доступности медицинских услуг для малых населенных пунктов, Банк направил средства на покупку автомобилей для организации выездной первичной медико-санитарной помощи.
-Россельхозбанк как никто другой слышит и понимает жителей сельских территорий и малых городов. Банк не только оказывает финансовую поддержку фермерам для развития агробизнеса, но и уделяет большое значение повышению качества жизни на селе. Поэтому мы не могли оставить без внимания просьбу Губернатора Новгородской области о покупке автомобилей для оказания медицинской помощи жителям удаленных территорий. Уверены, что теперь каждому будут доступны услуги, как врачей общей практики, так и других специалистов, - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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