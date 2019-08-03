Что сделают со старым Кузнецким мостом в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-03T04:36:17+03:00

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Старый Кузнецкий мост в настоящее время не эксплуатируется, а вот многочисленные искатели острых ощущений регулярно пробираются на него. О том, какая судьбаждет это строение, рассказал Сергей Цивилев.

Не исключено, что старый Кузнецкий мост в скором времени обретет новую жизнь – об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Сейчас мост стоит полузаброшенным и не используется. Две его секции удалены, чтобы люди не выходили на мост, однако любители острых ощущений все равно пробираются сюда. Губернатор отметил, что старый мост-дублер в уже начали обследовать. Если он находится в удовлетворительном состоянии и в состоянии нести пешеходную и велосипедную нагрузку, то его реконструируют.

В планах – продлить набережную и сделать мост пешеходным. По нему можно будет попасть в Сосновый бор.

ИСТОЧНИК KP.RU