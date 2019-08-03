2019-08-03T05:52:36+03:00
Общество

Самый большой в мире вишневый рулет испекли в Осинниках

Рекорд зафиксирован редактором Книги рекордов России
Екатерина РОМАНОВА
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Самый большой в мире вишневый рулет испекли в Осинниках. ФОТО: artcherryfest.ruСамый большой в мире вишневый рулет испекли в Осинниках. ФОТО: artcherryfest.ru
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В городе Осинники испекли самый большой вишневый рулет. Таких огромных кулинарных изделий еще не готовили нигде в мире. К слову, на то, чтобы приготовить его, потребовалось 700 килограммов вишни!

Рекорд зафиксирован! ФОТО: artcherryfest.ru

Рекорд зафиксирован! ФОТО: artcherryfest.ru

Рулет, пропитанный вишневым джемом, испекли накануне в Осинниках. Именно здесь, в городе особой породы, проходит «Арт фестиваль», где главная героиня – вишня. Для создания 134,3-метрового рулета кондитерам потребовалось 700 килограммов вишневой начинки, 8000 яиц, 200 килограммов муки, 200 килограммов сахара и еще несколько ингредиентов. Рулет получился не только длинным, но и тяжелым: его вес составил 1096 килограмм!

Рулет получился вкусным! ФОТО: artcherryfest.ru

Рулет получился вкусным! ФОТО: artcherryfest.ru

Огромный рулет был выложен в виде надписи: «Кузбасс Осинники», а в его центре – веточка вишни с порционными стаканчиками с ягодой. Жители города основательно подготовились к рекорду, и он состоялся! Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал достижение и вручил свидетельство главе городского округа Игорю Романову. А после этого все гости праздника смогли лично убедиться: рулет столь же вкусен, как и красив!

ИСТОЧНИК KP.RU

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