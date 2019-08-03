На мотоцикле по Кузбассу: Сергей Цивилев отправился в путешествие по региону
В субботу, 3 августа, Сергей Цивилев отправился в мотопутешествие по региону. О том, что все желающие могут присоединиться к нему, губернатор Кузбасса сообщил в социальной сети.
На мотоцикле по Кузбассу: Сергей Цивилев отправился в путешествие по региону.Видео: vk.com, Сергей Цивилев.
Глава Кузбасса отправился на мотоцикле в небольшое путешествие по городам региона. Он намерен фотографировать и показывать кузбассовцам все, что встретится на его пути.
- Сегодня суббота, замечательная погода! Я вместе с такими же любителями мотоциклов поеду по нашим городам, - заявил губернатор в видео, которое разместил в социальных сетях. - Все, что мы будем проезжать, мы будем снимать и показывать вам.
Губернатор отметил, что в Кузбассе уникальная природа, здесь достаточно развитая инфраструктура. И у региона есть все шансы стать центром снегоходного, мотовездеходного и конного туризма. Кроме того, он пригласил всех желающих кузбассовцев присоединиться к этому небольшому путешествию.
ИСТОЧНИК KP.RU