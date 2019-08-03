2019-08-03T14:37:21+03:00
Общество

Глава Новокузнецка вошел в число 30 лучших мэров России

Объектами исследования Центра информационных коммуникаций стали 88 городов
Екатерина РОМАНОВА
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Глава Новокузнецка вошел в число 30 лучших мэров РоссииГлава Новокузнецка вошел в число 30 лучших мэров РоссииФото: Екатерина РОМАНОВА
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Главы двух кузбасских городов вошли в сотню лучших мэров страны. Сергей Кузнецов занимает 30-ую строку рейтинга, а Илья Середюк – 88-ую.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составили рейтинг глав столиц всех субъектов России и пяти крупных финансово-экономических центров - Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Рейтинг составлен по итогам июня и июля, а при его формировании учитывалось мнение экспертов различной социальной и профессиональной принадлежности.

Глава города Новокузнецка, Сергей Кузнецов, занял 30-ую строку рейтинга. Двумя месяцами ранее он находился на 40-ой строке. Политолог Андрей Полухин, выступивший как эксперт, отметил, что, в отличие от других городов, Новокузнецк – не областной центр, и здесь меньше возможностей привлекать федеральные программы. Кузнецов выбрал тактику «малых дел»: чистота и ухоженность улиц, арт-объекты, летние фестивали, борьба с железными гаражами, народный бюджет и прочее. Возможно, именно это повысило его рейтинг.

Глава областного центра, Илья Середюк, находится на 88 строке рейтинга, а по данным за апрель-май 2019 года он занимал 82 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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