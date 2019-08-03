СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-03T17:38:27+03:00

Рядом с Искитимкой в Кемерове установили табличку о защитной прибрежной полосе. ФОТО: Анастасия Петрова.

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На берегу реки Искитимки появился знак, информирующий о том, что здесь находится прибрежная полоса.

Кемеровчане обратили внимание на то, что на берегу Искитимки появилась новая табличка. Она информирует о том, что в этом месте находится прибрежная защитная полоса. А также о том, что здесь законодательством установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

- Особенность нашего города в том, что здесь, посреди города, самый настоящий лес. Я считаю, что берег Искитимки должен оставаться таким – зеленым и красивым, ведь это – легкие нашего города, - уверена наша читательница Анастасия Петрова. Насколько знаю, в зоне прибрежной защитной полосы нельзя ездить на машине и мусорить. Пусть Искитимка будет чистой!

ИСТОЧНИК KP.RU