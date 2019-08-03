СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-03T17:35:11+03:00

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Сергей Цивилев, отправившийся в небольшое путешествие по кузбасским городам, проехал на мотоцицке по последнему участку автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723880" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев на мотоцикле проехал по кузбасской автомагистрали.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

Губернатор Кузбасса вместе с группой единомышленников на мотоциклах отправился в небольшое путешествие по Кузбасским городах. Одним из пунктов его поездки стал последний участок автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». До открытия трассы остались считанные дни, и сейчас строители наводят последние штрихи.

- Для меня было очень важно достроить трассу и соединить север и юг области дорогой, на которой нет необходимости выезда на полосу встречного движения, - написал на своей странице в социальной сети Сергей Цивилев. - Дорога получилась отличная! Скоро у всех будет возможность ее опробовать, а мы едем дальше.

К слову, параллельно ведется ремонт участка «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк». Планируется, что в следующем году этот участок будет восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU