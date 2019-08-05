За два неисправных триммера кузбассовец заплатил 75 тысяч рублей
Двое кузбассовцев хотели вернуть деньги за некачественный товар. Владелец магазина отказал им. Восстанавливать справедливость пришлось суду, и, кроме стоимости товара, предпринимателю пришлось платить штраф.
Житель Тайги приобрел в одном из местных магазинов триммер. Когда он стал пользоваться инструментом, оказалось, что тот имеет ряд дефектов, которые специалисты сервисного центра не смогли устранить. Возвращать деньги за неисправный триммер в магазине отказались, и покупатель обратился в суд.
Позже оказалось, что в этом же магазине еще один покупатель приобрел некачественный триммер, и ему тоже отказали в возврате денег. Мировой судья удовлетворил оба иска и обязал предпринимателя возместить стоимость триммеров, неустойку за нарушение срока исполнения требования потребителя, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности - 75 тысяч рублей.
Предприниматель не спешил платить, и тогда к нему наведались судебные приставы. Они арестовали два новых мотоблока на общую сумму 70 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, через несколько дней мужчина оплатил всю сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU