2019-08-05T08:34:00+03:00
Общество

За два неисправных триммера кузбассовец заплатил 75 тысяч рублей

Предприниматель не хотел возвращать деньги за некачественный товар
Екатерина РОМАНОВА
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За два неисправных триммера кузбассовец заплатил 75 тысяч рублейЗа два неисправных триммера кузбассовец заплатил 75 тысяч рублейФото: Тимур ХАНОВ
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Двое кузбассовцев хотели вернуть деньги за некачественный товар. Владелец магазина отказал им. Восстанавливать справедливость пришлось суду, и, кроме стоимости товара, предпринимателю пришлось платить штраф.

Житель Тайги приобрел в одном из местных магазинов триммер. Когда он стал пользоваться инструментом, оказалось, что тот имеет ряд дефектов, которые специалисты сервисного центра не смогли устранить. Возвращать деньги за неисправный триммер в магазине отказались, и покупатель обратился в суд.

Позже оказалось, что в этом же магазине еще один покупатель приобрел некачественный триммер, и ему тоже отказали в возврате денег. Мировой судья удовлетворил оба иска и обязал предпринимателя возместить стоимость триммеров, неустойку за нарушение срока исполнения требования потребителя, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности - 75 тысяч рублей.

Предприниматель не спешил платить, и тогда к нему наведались судебные приставы. Они арестовали два новых мотоблока на общую сумму 70 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, через несколько дней мужчина оплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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