Кемеровчанин с двумя детьми и собакой потерялся в лесу

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-05T06:39:24+03:00

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В Кемерове ищут мужчину и двух его детей. Семья отправилась в лес за грибами и не вернулась.

Владимир Гибадулин 1967 года рождения вместе с двумя сыновьями двух и пяти лет поехал на мотоцикле в лес. Это было около 19.00 4 августа. С собой семья взяла собаку породы лайка рыжего окраса, однако с наступлением темноты домой они не вернулись. Сейчас пропавших ищут сотрудники полиции.

Мужчина взял с собой в лес маленьких Сережу и Вову

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 50-55 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в камуфляжный костюм.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемых, либо видевших их после 19:00 4 августа, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-68-06-10 либо «02» (102 - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU