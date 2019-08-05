Кемеровчанин с двумя детьми и собакой потерялся в лесу
В Кемерове ищут мужчину и двух его детей. Семья отправилась в лес за грибами и не вернулась.
Владимир Гибадулин 1967 года рождения вместе с двумя сыновьями двух и пяти лет поехал на мотоцикле в лес. Это было около 19.00 4 августа. С собой семья взяла собаку породы лайка рыжего окраса, однако с наступлением темноты домой они не вернулись. Сейчас пропавших ищут сотрудники полиции.
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Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 50-55 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в камуфляжный костюм.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемых, либо видевших их после 19:00 4 августа, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-68-06-10 либо «02» (102 - с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU