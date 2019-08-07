СЕГОДНЯ 03:03 2019-08-07T03:03:48+03:00

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Директор кузбасской фирмы тратил на посторонние нужды зарплату работников. Мужчина задолжал сотрудникам 350 тысяч рублей.

В Кузбассе завершено уголовное дело в отношении 57-летнего директора коммерческой фирмы, которая специализировалась на электромонтажных работах. Мужчину обвиняют в несвоевременной выплате зарплаты.

Установлено, что с августа 2017 года по сентябрь 2018 года он задерживал сотрудникам положенные им по закону выплаты.

-В результате два работника не получали заработную плату свыше двух месяцев, рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Перед ними образовалась задолженность на сумму более 350 тысяч рублей, после чего они обратились в правоохранительные органы.

С учетом того, что в данный период на счет организации поступил 31 миллион рублей, ее руководитель имел возможность выплачивать зарплату. Однако вместо этого он тратил деньги на финансирование текущей деятельности предприятия, погашение обязательных платежей и личные нужды.

Сейчас уголовное дело в отношении недобросовестного работодателя передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU