2019-08-07T06:18:05+03:00
Происшествия

Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений

Женщина решила отдохнуть во время прогулки
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась украшений. Женщина решила отдохнуть во время прогулки.

О краже дорогих ювелирных украшений полицейские узнали от 42-летней женщины. Она рассказала, что во время прогулки уснула на лавочке, а проснувшись, не обнаружила личных вещей. У потерпевшей пропали украшения - цепочка с крестом, серьги, кольцо. Вместе с ними исчез мобильный телефон, 1000 рублей и нескольких банковских карт, находившихся в ее сумке. Сумму причиненного ущерба оценили в 120 тысяч рублей.

Оперативники сразу приступили к поиску злоумышленника. Как позже выяснилось, кражу совершила 38-летняя судимая ранее местная жительница. Преступницу задержали.

- Подозреваемая признала свою вину, пояснив, что воспользовалась тем, что женщина спала, и похитила дорогостоящие ювелирные изделия, которые намеривалась продать, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские изъяли украшения и банковские карты заявительницы. Похищенные денежные средства злоумышленница успела потратить.

Против задержанной возбудили уголовное дело, его грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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