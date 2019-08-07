СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-07T08:31:18+03:00

В одной из машин находилось двое детей

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Пятеро пострадали: массовое ДТП произошло в Тяжинском районе. В одной из машин находилось двое детей.

5 августа на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Тяжинском районе произошла авария, сообщает местный отдел ГИБДД. Водитель одного из легковых автомобилей решил обогнать впереди идущий Renault Logan. Иномарка, чтобы избежать лобового столкновения, вынуждена была выехать на встречную полосу движения, где столкнулась с Chevrolet, где находилось двое детей.

-Результат дорожно-транспортного происшествия – пять человек находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, - рассказали подробности в ведомстве.

Более трагических последствий удалось избежать благодаря тому, что оба ребенка были пристегнуты: четырехлетний малыш находился в каркасном кресле, второй ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает и обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдать скоростной режим в потоке транспортных средств и не допускать резких необдуманных маневров на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU