СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-07T09:19:14+03:00

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Башенный кран превратили в арт-объект в Кузбассе. Креативное решение посвящено грядущему 300-летию области.

Фотографии необычного оформления башенного крана разместил на своей личной странице в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На фотографиях видно, что стрелу строительного крана украшает светящаяся надпись «300 лет Кузбасс».

-Наши строители, работающие над возведением кассационного суда, удивили своим креативом, - написал глава региона. - Мне присылают фотографии башенного крана, из которого ребята сделали настоящий арт-объект! Интересный подход! Для меня, конечно, важнее, что они выполняют свою работу строго по графику, но и такой креатив я приветствую, молодцы!

Напомним, что в областном центре на Притомском проспекте возле филиала РЖД должен появиться Кассационный суд общей юрисдикции. Он будет обслуживать 12 регионов: от Омской области на западе до Забайкальского края на востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU