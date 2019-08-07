2019-08-07T10:01:01+03:00
Происшествия

Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка

Он стал причиной задымления на одном из этажей
Ирина АВТУШКО
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Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка.Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ InstagramКемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка.Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ Instagram
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Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка. Он стал причиной задымления на одном из этажей здания.

Вечером, 6 августа, в здании онкологического диспансера из-за задымления на одном из этажей сработала пожарная сигнализация. По тревоге в районе 22.00 часов к хирургическому корпусу учреждения подъехали пожарные. Не менее оперативно во время ЧП действовали и работники диспансера – они эвакуировали пациентов на свежий воздух.

Как выяснилось позднее, виновником происшествия стал цветочный горшок, в котором росла орхидея.

-В одном из кабинетов здания сработала сигнализация. Оказалось, торф в цветочном горшке от постоянного нагрева на солнце начал тлеть, - рассказали в онкологической службе. - Датчики уловили задымление и подали сигнал тревоги.

Сейчас клиника работает в штатном режиме, пациенты находятся в своих палатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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