СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-07T15:16:28+03:00

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В Прокопьевске задержали вора-гурмана. Мужчина решил обокрасть местный супермаркет.

Сигнал о том, что неизвестный выбил стекло входной двери местного супермаркета и проник в помещение, поступил в полицию в 1.30. По адресу незамедлительно отправили экипаж патрульно-постовой службы.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили нетрезвого мужчину, который пытался выбраться на улицу с пакетом похищенных продуктов. Выяснилось, что с витрин он украл 15 банок лососевой икры, 10 сэндвичей и несколько упаковок овощной закуски на общую сумму 8 000 рублей.

Похищенные продукты полицейские изъяли и вернули владельцу торговой точки. Злоумышленник для дальнейшего разбирательства был доставлен в отдел полиции. Им оказался 19-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело за кражу, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU