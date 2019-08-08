СЕГОДНЯ 02:55 2019-08-08T06:38:05+03:00

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Владельцев видеорегистраторов просят помочь в поисках пропавшего мужчины в Кузбассе. Он вышел из дома 6 августа и до сих пор не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться водителей Киселевска с видеорегистраторами. Записи необходимы для поисков 59-летнего Виктора Быкасова.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в темную футболку, темные спортивные штаны, черные носки, черные сланцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

- Кто из автовладельцев проезжал по улице Весенней с 1.00 до 3.00 ночи 6 августа 2019 года, просьба позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-5452 или инфоргам: Маргоша - 8-906-934-6403, Наталья - 8-908-954-7560.

Также все, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, могут позвонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU