Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Кемерове
В Кемерове около полудня 8 августа произошло смертельное ДТП. На проспекте Кузнецком водитель автомобиля Mazda сбил 59-летнего пешехода.
ДТП произошло в 11.50 на проспекте Кузнецком, 145. Участниками аварии стал 24-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda, и 59-летний пешеход.
Сбили пешехода насмерть в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, двигающийся со стороны улицы Центральной в сторону улицы Камышинской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве напоминают пешеходам, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что автомобили вас пропускают.
В ГИБДД также уточнили, что с начала года к ответственности за нарушения ПДД привлекли более 51,5 тысячи кузбассовцев-пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU