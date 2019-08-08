2019-08-08T11:50:36+03:00
Происшествия

Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Кемерове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина переходил дорогу вне "зебры" Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Мужчина переходил дорогу вне "зебры" Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове около полудня 8 августа произошло смертельное ДТП. На проспекте Кузнецком водитель автомобиля Mazda сбил 59-летнего пешехода.

ДТП произошло в 11.50 на проспекте Кузнецком, 145. Участниками аварии стал 24-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda, и 59-летний пешеход.

Сбили пешехода насмерть в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, двигающийся со стороны улицы Центральной в сторону улицы Камышинской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дела. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве напоминают пешеходам, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что автомобили вас пропускают.

В ГИБДД также уточнили, что с начала года к ответственности за нарушения ПДД привлекли более 51,5 тысячи кузбассовцев-пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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