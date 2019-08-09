Жительница Кузбасса пыталась сжечь бывшего мужа заживо
В Кузбассе женщина пыталась сжечь заживо бывшего мужа. Она облила его бензином и подожгла, пока он спал.
55-летняя жительница Яшкинского района пришла в гости к бывшему мужу, чтобы устроить совместное застолье. Наутро, пока мужчина спал, экс-супруга завела разговор с его новой сожительницей.
Женщина пыталась сжечь бывшего мужа заживо.Видео: "Вести-Кузбасс"
- На почве этого общения у нее возникло чувство ревности, и она решила убить своего бывшего супруга. Она взяла канистру с бензином, облила мужчину, после чего сделала дорожку из бензина к выходу и подожгла. Когда дом загорелся, все находящие в доме успели его покинуть. И даже мужчина, объятый пламенем, все равно смог выйти, упал в снег, ему своевременно была оказана медицинская помощь, - прокомментировал руководитель СО по Яшкинскому району СУ СК России по Кемеровской области Николай Стромов.
Женщина сотрудничала со следствием, вину признала. Суд приговорил ее к 10 с половиной годам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU