2019-08-09T09:03:25+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса пыталась сжечь бывшего мужа заживо

Мужчина получил сильные ожоги [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Оперативная съемкаОперативная съемка
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В Кузбассе женщина пыталась сжечь заживо бывшего мужа. Она облила его бензином и подожгла, пока он спал.

55-летняя жительница Яшкинского района пришла в гости к бывшему мужу, чтобы устроить совместное застолье. Наутро, пока мужчина спал, экс-супруга завела разговор с его новой сожительницей.

Женщина пыталась сжечь бывшего мужа заживо.Видео: "Вести-Кузбасс"

- На почве этого общения у нее возникло чувство ревности, и она решила убить своего бывшего супруга. Она взяла канистру с бензином, облила мужчину, после чего сделала дорожку из бензина к выходу и подожгла. Когда дом загорелся, все находящие в доме успели его покинуть. И даже мужчина, объятый пламенем, все равно смог выйти, упал в снег, ему своевременно была оказана медицинская помощь, - прокомментировал руководитель СО по Яшкинскому району СУ СК России по Кемеровской области Николай Стромов.

Женщина сотрудничала со следствием, вину признала. Суд приговорил ее к 10 с половиной годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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