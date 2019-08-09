Жительница Кузбасса перевозила в самолете опасный груз
В международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове задержали женщину с опасным грузом. Представители фитосанитарного надзора решили его уничтожить.
Инцидент произошел в июле. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области поймали местную жительницу, которая привезла из Вьетнама четыре саженца орхидеи. На растения у женщины не было документов и фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона, так как данные виды растений считаются карантинными.
Поскольку незаконно ввезенный в Россию посадочный материал мог повлечь за собой занесение и распространение вредоносных организмов и насекомых, саженцы были уничтожены, а женщина привлечена к ответственности. Ее оштрафовали на 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU