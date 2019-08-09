2019-08-09T12:56:07+03:00
Общество

Жительница Кузбасса перевозила в самолете опасный груз

Ее наказали
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина ввезла в Россию саженцы орхидеи без документовЖенщина ввезла в Россию саженцы орхидеи без документовФото: Евгения ГУСЕВА
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В международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове задержали женщину с опасным грузом. Представители фитосанитарного надзора решили его уничтожить.

Инцидент произошел в июле. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области поймали местную жительницу, которая привезла из Вьетнама четыре саженца орхидеи. На растения у женщины не было документов и фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона, так как данные виды растений считаются карантинными.

Поскольку незаконно ввезенный в Россию посадочный материал мог повлечь за собой занесение и распространение вредоносных организмов и насекомых, саженцы были уничтожены, а женщина привлечена к ответственности. Ее оштрафовали на 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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