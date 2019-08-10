СЕГОДНЯ 21:30 2019-08-10T21:30:41+03:00

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На Кузбасс обрушился град. Разгул стихии заметили сразу в нескольких городах.

В субботу, 10 августа, в нескольких территориях области выпал град. Для жителей это стало неожиданностью, хотя синоптики заранее предупреждали в такой возможности.

Жители Новокузнецка делятся фотографиями разгула стихии, правда, некоторые отмечают, что данное явление природы отмечалось лишь в отдельных районах. У одних просто, по их словам, лил дождь, в то время как другие держали на ладонях градины диаметром не менее сантиметра в диаметре. Самые незадачливые высказали версию, что это очередные происки американцев и их разработок климатического оружия.

Град наблюдали и жители Прокопьевска – опять же, не во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU