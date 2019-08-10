2019-08-10T21:30:41+03:00
Общество

На Кузбасс обрушился град

Разгул стихии заметили сразу в нескольких городах
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На Кузбасс обрушился град. Инцидент Новокузнецк/ vk.comНа Кузбасс обрушился град. Инцидент Новокузнецк/ vk.com
Изменить размер текста:

На Кузбасс обрушился град. Разгул стихии заметили сразу в нескольких городах.

В субботу, 10 августа, в нескольких территориях области выпал град. Для жителей это стало неожиданностью, хотя синоптики заранее предупреждали в такой возможности.

Жители Новокузнецка делятся фотографиями разгула стихии, правда, некоторые отмечают, что данное явление природы отмечалось лишь в отдельных районах. У одних просто, по их словам, лил дождь, в то время как другие держали на ладонях градины диаметром не менее сантиметра в диаметре. Самые незадачливые высказали версию, что это очередные происки американцев и их разработок климатического оружия.

Град наблюдали и жители Прокопьевска – опять же, не во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24