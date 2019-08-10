На Кузбасс обрушился град
На Кузбасс обрушился град. Разгул стихии заметили сразу в нескольких городах.
В субботу, 10 августа, в нескольких территориях области выпал град. Для жителей это стало неожиданностью, хотя синоптики заранее предупреждали в такой возможности.
Жители Новокузнецка делятся фотографиями разгула стихии, правда, некоторые отмечают, что данное явление природы отмечалось лишь в отдельных районах. У одних просто, по их словам, лил дождь, в то время как другие держали на ладонях градины диаметром не менее сантиметра в диаметре. Самые незадачливые высказали версию, что это очередные происки американцев и их разработок климатического оружия.
Град наблюдали и жители Прокопьевска – опять же, не во всех районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU