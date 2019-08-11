Многодетная мать из Кемерова завоевала титул конкурса красоты «Миссис Россия»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-11T11:46:47+03:00

В ноябре кемеровчанка поедет в Китай, где будет представлять Россию на международном конкурсе Фото: krivko_ksenia / Instagram

Ксения Кривко будет представлять Россию на международном конкурсе в Китае

Изменить размер текста: A A

Мама четверых детей, кемеровчанка Ксения Кривко завоевала первое место на конкурсе «Миссис Россия». Также женщина получила титул «Миссис Россия Globe».

Финал конкурса красоты и материнства прошел в Москве. Его участницей стала жительница Кемерова, многодетная мама Ксения Кривко.

«Дорогие мои, кузбассовцы! Я поздравляю нас всех с победой на конкурсе «Миссис Россия». Впервые в истории первое место и титул «Миссис Россия Globe» наш. Совсем скоро я представлю нашу великую родину на грандиозном мировом конкурсе «Mrs Globe-2019» в Китае. Это невероятная честь для меня получить эту долгожданную корону из рук действующей Mrs Globe Алисы Тулыниной», - написала победительница в своем Instagram.

Международный конкурс, на котором Ксения будет представлять Россию, пройдет в Китае в ноябре.

Отметим, что в конкурсе было два первых места. Титул «Миссис Россия 2019» завоевала Екатерина Нишанова из Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU