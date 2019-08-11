Многодетная мать из Кемерова завоевала титул конкурса красоты «Миссис Россия»
Мама четверых детей, кемеровчанка Ксения Кривко завоевала первое место на конкурсе «Миссис Россия». Также женщина получила титул «Миссис Россия Globe».
Финал конкурса красоты и материнства прошел в Москве. Его участницей стала жительница Кемерова, многодетная мама Ксения Кривко.
«Дорогие мои, кузбассовцы! Я поздравляю нас всех с победой на конкурсе «Миссис Россия». Впервые в истории первое место и титул «Миссис Россия Globe» наш. Совсем скоро я представлю нашу великую родину на грандиозном мировом конкурсе «Mrs Globe-2019» в Китае. Это невероятная честь для меня получить эту долгожданную корону из рук действующей Mrs Globe Алисы Тулыниной», - написала победительница в своем Instagram.
Международный конкурс, на котором Ксения будет представлять Россию, пройдет в Китае в ноябре.
Отметим, что в конкурсе было два первых места. Титул «Миссис Россия 2019» завоевала Екатерина Нишанова из Геленджика.
ИСТОЧНИК KP.RU