2019-08-11T14:13:20+03:00
Общество

Закон не писан: водитель маршрутки в Кемерове ездит на красный свет

Мужчину наказали
Екатерина БОРМОТОВА
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Водитель маршрутного такси №61 в Кемерове проехал на красный Кадр: mobpatrol42 / YouTubeВодитель маршрутного такси №61 в Кемерове проехал на красный Кадр: mobpatrol42 / YouTube
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В Кемерове водитель маршрутного такси проехал на красный свет и поплатился за нарушение правил. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Инцидент произошел на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Химиков. Водитель ПАЗа, который следовал по маршруту №61, пренебрег правилами и в то время, как остальные участники движения остановились перед красным светофором, он продолжил путь. Нарушение правил запечатлел видеорегистратор машины, остановившейся перед перекрестком.

Маршрутчик несется на красный свет.Видео: mobpatrol42 / YouTube

- Сотрудники ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово провели по данному сигналу проверку, в ходе которой установили нарушителя. В отношении него полицейские составили административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 тысячи рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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