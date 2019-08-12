Две сестры подожгли на новокузнецкой улице 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-12T06:43:41+03:00

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В Новокузнецке 5-летняя девочка стала жертвой издевательств. Две сестры 10 и 13 лет подожгли на ребенке одежду.

Вопиющий случай произошел 7 августа на улице Инициативной в Новокузнецке. Родственница 5-летнего ребенка рассказала, что две сестры 10 и 13 лет время от времени задирали маленькую девочку. А 7 августа одна из сестер подожгла на ребенке одежду. С ожогами 5-летнюю девочку доставили в больницу. по данным родственницы ребенка, у нее обожжено более 70 процентов тела.

В настоящее время Следственный комитет разбирается в ситуации. Официальный комментарий о том, что же случилось 7 августа, будет опубликован позже

ИСТОЧНИК KP.RU