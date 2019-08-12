2019-08-12T09:02:06+03:00
Происшествия

Трое погибших и трое пострадавших: на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Среди пострадавших – маленький ребенок
Екатерина РОМАНОВА
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Трое погибших и трое пострадавших: на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП ФОТО: vk.com, "Месторасположение ДПС - город Мариинск"Трое погибших и трое пострадавших: на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП ФОТО: vk.com, "Месторасположение ДПС - город Мариинск"
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В воскресенье вечером в Мариинском районе произошло смертельное ДТП. После столкновения легковушки и грузовика три человека погибли, а среди пострадавших - 4-летний ребенок.

Около 22.00 на 2-м километре автодороги Мариинск - Калининский столкнулись два автомобиля - легковой автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mitsubishi Canter. На месте происшествия работали врачи скорой помощи, а также следственно-оперативная группа ОМВД России по Мариинскому району и сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в сторону Мариинска и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал грузовой автомобиль Mitsubishi Canter. В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Corolla и два его пассажира погибли. Еще три человека - пассажиры Mitsubishi Canter, среди которых был 4-летний ребенок - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Им оказана необходимая помощь.

- Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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