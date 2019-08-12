2019-08-12T12:55:42+03:00
Общество

Кузбасс вошел в топ-5 регионов Сибири с самым дешевым бензином

Опередив Красноярский край и Новосибирскую область
Яна ПОПОВА
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В июле за литр АИ-95 кузбассовцы заплатили 43, 79 рубляВ июле за литр АИ-95 кузбассовцы заплатили 43, 79 рубляФото: Олег ЗОЛОТО
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Кузбасс стал одним из лидеров среди регионов Сибири по доступности бензина, опередив Новосибирскую область и Красноярский край.

Новосибирскстат сравнил цены на моторное топливо в десяти регионах Сибири. Так, в июле за литр АИ-95 кузбассовцы заплатили 43,79 рубля. Дешевле заправиться можно было в Республике Алтай - 43,55 рубля, Хакасии - 43,21, Алтайском крае - 43,2 и Томской области - 42, 85 рубля. На нижней строчке рейтинга оказалась Республика Тыва. Там цена за литр АИ-95 составила 45,12 рубля.

Что касается АИ-98, то здесь ситуация аналогичная: Кемеровская область занимает пятое место с показателем в 46,56 рубля. Верхние строчки рейтинга заняли Республика Алтай - 48,41 рубля, Алтайский край - 48,28 рубля, Томская область - 47,89 и Республика Хакасия - 46,35 рубля.

Бензин марки АИ-92 со стоимостью в 41,02 рубля оказался на второй строчке рейтинга, тем самым Кузбасс уступил лишь Томской области - 40,45 рубля.

А вот газовое топливо в Кузбассе стало одним из самых дорогих среди регионов - 25,75 рубля. Дороже нужно заплатить только в Республике Алтай - 25,9 рубля и в Тыве - 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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